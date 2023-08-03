Град повредил более 200 домов в Краснодарском крае

В Апшеронском районе Краснодарского края градом побило 236 домов, заявили в пресс-службе районной администрации.

Отмечается, что эпицентром крупного града и дождя стало село Черниговское — граждане пожаловались на частичное повреждение кровли частных домов и автомобилей.

«По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба», — следует из заявления.

Ранее в Казани из-за шквалистого ветра были повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.

Накануне стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.