Град повредил более 200 домов в Краснодарском крае
Отмечается, что эпицентром крупного града и дождя стало село Черниговское — граждане пожаловались на частичное повреждение кровли частных домов и автомобилей.
«По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба», — следует из заявления.
Ранее в Казани из-за шквалистого ветра были повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов.
Накануне стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.