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Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Оренбурге

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В мэрии Оренбурга сообщили о трёх пострадавших рабочих в результате обрушения строительных лесов на площадке, где возводится школа.
Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Оренбурге
  • РИА Новости

«Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали. На место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы — заказчика строительно-ремонтных работ», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В июле два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.

Отмечается, что пострадавшими являются рабочие. У них подозревают переломы ног.

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