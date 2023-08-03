Трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Оренбурге
- РИА Новости
«Пострадали трое рабочих. Была вызвана скорая, пострадавших оперативно госпитализировали. На место приехали представители подрядной организации и администрации города и школы — заказчика строительно-ремонтных работ», — говорится в заявлении.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В июле два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы.
Отмечается, что пострадавшими являются рабочие. У них подозревают переломы ног.