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В Подмосковье более 1500 многодетных семей получили земельные участки с начала года

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В Московской области бесплатными земельными участками обеспечили 1543 многодетные семьи с начала 2023 года.
В Подмосковье более 1500 многодетных семей получили земельные участки с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В течение июля администрации городских округов передали земельные участки ещё 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543», — сказала глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.

По её словам, за всё время действия программы участки получили 34,8 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что в Крыму заработали школьные ярмарки. Посетители могут приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, а также школьную форму, за покупку которой многодетные семьи могут получить компенсацию.

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