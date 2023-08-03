В Подмосковье более 1500 многодетных семей получили земельные участки с начала года

В Московской области бесплатными земельными участками обеспечили 1543 многодетные семьи с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В течение июля администрации городских округов передали земельные участки ещё 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543», — сказала глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.

По её словам, за всё время действия программы участки получили 34,8 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что в Крыму заработали школьные ярмарки. Посетители могут приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, а также школьную форму, за покупку которой многодетные семьи могут получить компенсацию.