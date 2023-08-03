На Некрасовской линии начали курсировать поезда под управлением женщин-машинистов

На Некрасовской линии Московского метрополитена начали курсировать поезда под управлением женщин-машинистов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в Московском метрополитене работают около 60 женщин-машинистов и помощников машиниста. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем создавать новые комфортные рабочие места со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2021 году женщины впервые в современной истории метро стали управлять составами на Филёвской линии.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.