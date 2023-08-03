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Песков: Россия прилагала все усилия по недопущению войны и отстаиванию прав Донбасса

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Россия прилагала все усилия для защиты прав жителей Донбасса и недопущения войны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия прилагала все усилия по недопущению войны и отстаиванию прав Донбасса
  • РИА Новости

По его словам, в 2014 году был сложный момент во время госпереворота на Украине, когда нацисты начали поднимать головы и Донбасс не захотел с ними жить.

«Россия делала всё, чтобы не допустить войны, Россия делала всё, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

По словам Путина, цели России в ходе СВО носят фундаментальный характер.

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