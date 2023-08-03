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Врач Иванова посоветовала людям с хроническими заболеваниями воздержаться от поездок в жару

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Кандидат медицинских наук врач-терапевт клиники «Медси» в Хорошёвском проезде Евгения Иванова рассказала, как людям с хроническими заболеваниями сохранить здоровье в жаркую погоду.
Врач Иванова посоветовала людям с хроническими заболеваниями воздержаться от поездок в жару
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«Чётко выполняйте рекомендации врача по приёму лекарственных препаратов, не забывайте регулярно контролировать артериальное давление и пульс, ведите дневник давления. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от поездок в городском транспорте в жаркое время суток, если они не оборудованы системой климат-контроля», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, тепловой удар — это нарушение терморегуляции организма в результате воздействия высоких температур, а солнечный — результат воздействия прямых солнечных лучей.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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