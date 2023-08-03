Врач Новосёлов посоветовал пожилым людям меньше находиться на солнце в жару

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал, как пожилым людям сохранить здоровье в жару.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что самое главное — меньше находиться на солнце. Рекомендуется уехать на дачу или в деревню, а если такой возможности нет, то лучше почаще находиться в помещениях с кондиционерами.

«Нужно больше времени проводить в торговых центрах, на выставках, в кинозалах и других местах. Если дома есть кондиционер, то это очень хорошо», — сказал Новосёлов.

По его словам, на прогулки нужно брать с собой воду. Также желательно надевать свободную одежду из хлопка.

«И по возможности физическую активность уменьшить, потому что сердечно-сосудистая система слабая», — добавил Новосёлов.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.