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В Тюменской области побывали 986 тысяч туристов из ХМАО и ЯНАО за год

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Турпоток в Тюменскую область за последние пять лет вырос в два раза. За прошлый год в регионе побывали около трёх миллионов гостей. Чаще всего приезжают туристы из ХМАО и ЯНАО.
В Тюменской области побывали 986 тысяч туристов из ХМАО и ЯНАО за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Департамент потребительского рынка и туризма.

По имеющимся данным, в 2022 году в области побывали 986 тыс. жителей Югры и Ямала, что составило 33% всего турпотока.

«Набережная реки Туры, Городской парк культуры и отдыха в Тюмени, а также Тобольский кремль оказались в топе самых посещаемых туристических мест, которые выбирают гости с Севера», — заявили в департаменте.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.

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