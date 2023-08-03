В Тюменской области побывали 986 тысяч туристов из ХМАО и ЯНАО за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Департамент потребительского рынка и туризма.
По имеющимся данным, в 2022 году в области побывали 986 тыс. жителей Югры и Ямала, что составило 33% всего турпотока.
«Набережная реки Туры, Городской парк культуры и отдыха в Тюмени, а также Тобольский кремль оказались в топе самых посещаемых туристических мест, которые выбирают гости с Севера», — заявили в департаменте.
Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.