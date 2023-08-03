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Хуснуллин: в новых субъектах России регионы-шефы восстановят более 8 тысяч объектов

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За три года силами регионов-шефов планируется восстановить в новых субъектах России 8,4 тыс. объектов. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин: в новых субъектах России регионы-шефы восстановят более 8 тысяч объектов
  • РИА Новости

«Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов», — приводит его слова пресс-служба российского правительства.

Хуснуллин добавил, что около 3,5 тыс. объектов являются многоквартирными домами, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты, а порядка 2,5 тыс. — объекты ЖКХ.

Ранее Минкультуры России запустило программу «Культурная карта 4 + 85», в которую включено восемь туристических маршрутов для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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