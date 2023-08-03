Хуснуллин: в новых субъектах России регионы-шефы восстановят более 8 тысяч объектов

За три года силами регионов-шефов планируется восстановить в новых субъектах России 8,4 тыс. объектов. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов», — приводит его слова пресс-служба российского правительства.

Хуснуллин добавил, что около 3,5 тыс. объектов являются многоквартирными домами, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты, а порядка 2,5 тыс. — объекты ЖКХ.

Ранее Минкультуры России запустило программу «Культурная карта 4 + 85», в которую включено восемь туристических маршрутов для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.