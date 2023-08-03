Подозреваемая в поджоге военкомата в Копейске отправлена под домашний арест

Суд принял решение не оставлять под стражей жительницу Копейска, которую подозревают в умышленном повреждении военного имущества, и ограничился домашним арестом.

Об этом говорится на официальном сайте городского суда.

«Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 1 октября 2023 года», — сказано в заявлении.

Женщина и её защита заверили суд, что подозреваемая скрываться не будет, у неё имеется постоянное место жительства, где она проживает со своей матерью и дочерью.

Ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать на два месяца обвиняемого в поджоге военкомата Центрального района Александра Перова.