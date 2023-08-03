Медведев заявил об устранении дисбаланса в выплатах для мобилизованных и контрактников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об устранении дисбаланса в выплатах денежного довольствия между мобилизованными и контрактниками в армии.

По его словам, в целом удалось существенным образом повысить социальную защищённость военнослужащих и членов их семей.

«Устранён и дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты», — сказал Медведев.

Политик провёл совещание по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил.

По его словам, в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах ЮВО организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей.