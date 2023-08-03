Заммэра Ефимов заявил, что в Москве вырос объём производства автокомплектующих

В январе — мае 2023 года в Москве вырос объём производства автокомплектующих на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Также, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, в Москве расширяется производство комплектующих для электротранспорта.

«Один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций», — отметил он.

Ранее сообщалось, что столичная компания — разработчик и производитель ортезов из термопластика — нарастила выпуск продукции на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом прошлого.