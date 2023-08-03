Заммэра Ефимов заявил, что в Москве вырос объём производства автокомплектующих
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Об этом сообщает НСН.
Также, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, в Москве расширяется производство комплектующих для электротранспорта.
«Один из ведущих производителей только в первом полугодии 2023 года удвоил ассортимент зарядных станций», — отметил он.
Ранее сообщалось, что столичная компания — разработчик и производитель ортезов из термопластика — нарастила выпуск продукции на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом прошлого.