На Сахалине молодёжный форум «ОстроVа» состоится 8—13 августа

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 13 августа.

Об этом сообщает сайт newizv.ru.

В мероприятии примут участие более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России. Всего же для участия в форуме было подано более пяти тысяч заявок.

В рамках форума пройдут образовательные программы, фестиваль кино, а также встречи со знаменитыми российскими спортсменами, актёрами, представителями бизнеса.

Участники представят свои проекты на конкурсе, лучшие получат финансовую поддержку в размере до миллиона рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» и провёл встречу с участниками движения «Экосистема».