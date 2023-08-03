На Сахалине молодёжный форум «ОстроVа» состоится 8—13 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт newizv.ru.
В мероприятии примут участие более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России. Всего же для участия в форуме было подано более пяти тысяч заявок.
В рамках форума пройдут образовательные программы, фестиваль кино, а также встречи со знаменитыми российскими спортсменами, актёрами, представителями бизнеса.
Участники представят свои проекты на конкурсе, лучшие получат финансовую поддержку в размере до миллиона рублей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» и провёл встречу с участниками движения «Экосистема».