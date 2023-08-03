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На Сахалине молодёжный форум «ОстроVа» состоится 8—13 августа

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Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 по 13 августа.
На Сахалине молодёжный форум «ОстроVа» состоится 8—13 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт newizv.ru.

В мероприятии примут участие более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России. Всего же для участия в форуме было подано более пяти тысяч заявок.

В рамках форума пройдут образовательные программы, фестиваль кино, а также встречи со знаменитыми российскими спортсменами, актёрами, представителями бизнеса.

Участники представят свои проекты на конкурсе, лучшие получат финансовую поддержку в размере до миллиона рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» и провёл встречу с участниками движения «Экосистема».

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