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Минздрав: россияне смогут осенью привиться обновлёнными вакцинами Центра Гамалеи

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Замминистра здравоохранения России Татьяна Семёнова заявила, что жители страны осенью смогут привиться обновлёнными вакцинами, разработанными Центром имени Н.Ф. Гамалеи.
Минздрав: россияне смогут осенью привиться обновлёнными вакцинами Центра Гамалеи
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Она рассказала о проведении доклинических исследований вакцины с актуализированным антигенным составом.

По её словам, были получены хорошие результаты, а также началась подготовка к проведению клинических исследований.

«Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырёх вакцин. Это «Спутник лайт», классический «Спутник V» и детские вакцины для двух возрастных категорий», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.

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