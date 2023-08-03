Минздрав: россияне смогут осенью привиться обновлёнными вакцинами Центра Гамалеи
- РИА Новости
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Она рассказала о проведении доклинических исследований вакцины с актуализированным антигенным составом.
По её словам, были получены хорошие результаты, а также началась подготовка к проведению клинических исследований.
«Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырёх вакцин. Это «Спутник лайт», классический «Спутник V» и детские вакцины для двух возрастных категорий», — цитирует ТАСС замминистра.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъём заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.