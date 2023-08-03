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Хирург Умнов посоветовал не есть арбуз перед сном

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, в какое время суток лучше есть арбуз.
Хирург Умнов посоветовал не есть арбуз перед сном
  • Gettyimages.ru
  • © Gabi Musat / 500px

В беседе с Life.ru хирург рассказал, что арбуз лучше есть отдельно от других продуктов, утром или днём, а не вечером.

По его словам, арбуз нежелательно есть людям с диабетом, камнями в почках. Кроме того, арбуз может вызвать пищевую аллергию у детей до двух лет.

Врач посоветовал также правильно соблюдать условия хранения арбуза, чтобы в нём не образовались микробы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как выбирать арбузы. По её словам, важно покупать арбузы в санкционированных местах для торговли.

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