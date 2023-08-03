Хирург Умнов посоветовал не есть арбуз перед сном
- Gettyimages.ru
- © Gabi Musat / 500px
В беседе с Life.ru хирург рассказал, что арбуз лучше есть отдельно от других продуктов, утром или днём, а не вечером.
По его словам, арбуз нежелательно есть людям с диабетом, камнями в почках. Кроме того, арбуз может вызвать пищевую аллергию у детей до двух лет.
Врач посоветовал также правильно соблюдать условия хранения арбуза, чтобы в нём не образовались микробы.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как выбирать арбузы. По её словам, важно покупать арбузы в санкционированных местах для торговли.