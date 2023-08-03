На mos.ru запустили сервис для проверки статуса изготовления карты москвича
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Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
В сообщении ведомства сказано, что горожане в среднем подают более 80 тыс. заявлений на выпуск карты москвича ежемесячно.
Теперь на портале mos.ru можно узнать, в каком статусе находится заявление, а также сроки изготовления карты.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили новый сервис по поиску свободных мест в детских садах.