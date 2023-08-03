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На mos.ru запустили сервис для проверки статуса изготовления карты москвича

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Сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича» обновили на портале mos.ru.
На mos.ru запустили сервис для проверки статуса изготовления карты москвича
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

В сообщении ведомства сказано, что горожане в среднем подают более 80 тыс. заявлений на выпуск карты москвича ежемесячно.

Теперь на портале mos.ru можно узнать, в каком статусе находится заявление, а также сроки изготовления карты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили новый сервис по поиску свободных мест в детских садах.

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