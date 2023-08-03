На mos.ru запустили сервис для проверки статуса изготовления карты москвича

Сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича» обновили на портале mos.ru.

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

В сообщении ведомства сказано, что горожане в среднем подают более 80 тыс. заявлений на выпуск карты москвича ежемесячно.

Теперь на портале mos.ru можно узнать, в каком статусе находится заявление, а также сроки изготовления карты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили новый сервис по поиску свободных мест в детских садах.