Песков прокомментировал поручение Путина касательно отечественных автомобилей для чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение российского лидера Владимира Путина касательно поездок чиновников на отечественных автомобилях.

«Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. По мере того, как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые, отечественные. Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы это решаем», — заявил Песков в беседе с Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.