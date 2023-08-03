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Песков прокомментировал поручение Путина касательно отечественных автомобилей для чиновников

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение российского лидера Владимира Путина касательно поездок чиновников на отечественных автомобилях.
Песков прокомментировал поручение Путина касательно отечественных автомобилей для чиновников
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. По мере того, как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые, отечественные. Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы это решаем», — заявил Песков в беседе с Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

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