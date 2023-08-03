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В Липецке полицейские помогли доставить в больницу отравившегося ребёнка

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В Липецке сотрудники региональной Госавтоинспекции УМВД России Роман Агейкин и Сергей Генералов помогли доставить в больницу отравившегося ребёнка.
В Липецке полицейские помогли доставить в больницу отравившегося ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа».

К полицейским на посту у села Ленино обратился за помощью водитель.

«Он пояснил, что его полуторагодовалая дочка несколько минут назад отравилась крысиным ядом. Машина, на которой мужчина вёз ребёнка в больницу, перегрелась, и быстро добраться до медицинского учреждения не представлялось возможным», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, полицейские пересадили ребёнка с матерью в патрульный автомобиль и оперативно отвезли их в больницу.

Отец девочки направил благодарственное письмо в Госавтоинспекцию.

Ранее сообщалось, что инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка.

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