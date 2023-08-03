В Липецке полицейские помогли доставить в больницу отравившегося ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД Медиа».
К полицейским на посту у села Ленино обратился за помощью водитель.
«Он пояснил, что его полуторагодовалая дочка несколько минут назад отравилась крысиным ядом. Машина, на которой мужчина вёз ребёнка в больницу, перегрелась, и быстро добраться до медицинского учреждения не представлялось возможным», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, полицейские пересадили ребёнка с матерью в патрульный автомобиль и оперативно отвезли их в больницу.
Отец девочки направил благодарственное письмо в Госавтоинспекцию.
Ранее сообщалось, что инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка.