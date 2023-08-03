В Москве число вакансий в июле выросло в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом

В пресс-службе сервиса «Авито Работа» сообщили, что в среднем по Москве количество вакансий увеличилось более чем в 3,6 раза в июле по сравнению с прошлым годом.

Об этом информирует РИАМО.

Наиболее значимый рост предложений о работе отмечен в таких отраслях, как логистика (в 4,6 раза за год), производство и сельское хозяйство (3,7 раза), IT-сфера (3,3 раза).

Далее следуют строительство — 3 раза, маркетинг, реклама и PR, бухгалтерия и финансы, а также ЖКХ и эксплуатация — 2,9 раза, продажи, туризм и рестораны, а также автомобильный бизнес — 2,4 раза.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.