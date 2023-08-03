Узнать больше

Юрист Виноградов дал рекомендации в случае потери багажа в аэропорту

Короткая ссылка
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что нужно делать при потере багажа в аэропорту.
Юрист Виноградов дал рекомендации в случае потери багажа в аэропорту
  • Gettyimages.ru
  • © Nomadsoul1

В беседе с Life.ru Виноградов рассказал, что при потере багажа в аэропорту можно обратиться в службу розыска багажа и в зону выдачи негабаритного багажа.

Если найти его не удалось, юрист советует заполнить акт о нарушении при перевозке багажа в двух экземплярах.

Если багаж не нашли в течение 21 дня с момента подачи заявления, то он считается безвозвратно утерянным. В этом случае пассажир имеет право потребовать компенсацию.

По словам Виноградова, компенсация за потерю или порчу рассчитывается исходя из объявленной стоимости или стоимости багажа, но не более 600 рублей за 1 кг.

Если в течение 30 дней с момента подачи претензии авиакомпания не отвечает, можно обратиться в суд.

Ранее руководитель турагентства Angela tours Анжела Коршунова дала советы на случай потери багажа в аэропорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить