Юрист Виноградов дал рекомендации в случае потери багажа в аэропорту

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что нужно делать при потере багажа в аэропорту.

В беседе с Life.ru Виноградов рассказал, что при потере багажа в аэропорту можно обратиться в службу розыска багажа и в зону выдачи негабаритного багажа.

Если найти его не удалось, юрист советует заполнить акт о нарушении при перевозке багажа в двух экземплярах.

Если багаж не нашли в течение 21 дня с момента подачи заявления, то он считается безвозвратно утерянным. В этом случае пассажир имеет право потребовать компенсацию.

По словам Виноградова, компенсация за потерю или порчу рассчитывается исходя из объявленной стоимости или стоимости багажа, но не более 600 рублей за 1 кг.

Если в течение 30 дней с момента подачи претензии авиакомпания не отвечает, можно обратиться в суд.

Ранее руководитель турагентства Angela tours Анжела Коршунова дала советы на случай потери багажа в аэропорту.