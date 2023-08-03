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В Москве открыли 230 бахчевых развалов

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В Москве открыли 230 бахчевых развалов. Они будут работать с 3 августа по 1 октября.
В Москве открыли 230 бахчевых развалов
  • Gettyimages.ru
  • © Athichai Chaweesook

Больше всего торговых точек открылось на юге, юго-западе и западе Москвы — по 30, передаёт НТВ со ссылкой на столичный Департамент торговли и услуг.

Арбузы привезены из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Дагестана и с Кубани.

Весь товар получает заключение Роспотребнадзора, оно должно быть размещено на видном для покупателя месте.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, как правильно выбрать спелый арбуз по звуку.

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