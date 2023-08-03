В Москве открыли 230 бахчевых развалов
- Gettyimages.ru
- © Athichai Chaweesook
Больше всего торговых точек открылось на юге, юго-западе и западе Москвы — по 30, передаёт НТВ со ссылкой на столичный Департамент торговли и услуг.
Арбузы привезены из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Дагестана и с Кубани.
Весь товар получает заключение Роспотребнадзора, оно должно быть размещено на видном для покупателя месте.
Ранее биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, как правильно выбрать спелый арбуз по звуку.