В Москве открыли 230 бахчевых развалов. Они будут работать с 3 августа по 1 октября.

Больше всего торговых точек открылось на юге, юго-западе и западе Москвы — по 30, передаёт НТВ со ссылкой на столичный Департамент торговли и услуг.

Арбузы привезены из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Дагестана и с Кубани.

Весь товар получает заключение Роспотребнадзора, оно должно быть размещено на видном для покупателя месте.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, как правильно выбрать спелый арбуз по звуку.