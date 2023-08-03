В Петербурге ряд улиц перекроют из-за съёмок двух фильмов 5—7 августа

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о перекрытии нескольких улиц в центре и на Васильевском острове с 5 по 7 августа. Там пройдут съёмки художественных фильмов «Всё ок» и «Столыпин».

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В субботу, 5 августа, движение транспорта ограничат на Караванной улице (на участке от Инженерной улицы до Итальянской), на Манежной площади (от Караванной улицы до Кленовой) и на Итальянской улице с 12:00 до 20:00.

С 12:00 6 августа до 01:00 7 августа нельзя будет проехать по 8-й и 9-й линиям Васильевского острова на участке от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка, по 6-й и 7-й линиям от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта и по 4-й и 5-й линиям.

Съёмки также пройдут в Академическом и Днепропетровском переулках с 07:00 до 9:00 6 августа.

Ранее Дептранс Москвы предупредил водителей об ограничениях для транспорта из-за велогонки 30 июля.