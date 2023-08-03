Узнать больше

В Петербурге ряд улиц перекроют из-за съёмок двух фильмов 5—7 августа

Короткая ссылка
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о перекрытии нескольких улиц в центре и на Васильевском острове с 5 по 7 августа. Там пройдут съёмки художественных фильмов «Всё ок» и «Столыпин».
В Петербурге ряд улиц перекроют из-за съёмок двух фильмов 5—7 августа
  • Gettyimages.ru
  • © a-poselenov

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В субботу, 5 августа, движение транспорта ограничат на Караванной улице (на участке от Инженерной улицы до Итальянской), на Манежной площади (от Караванной улицы до Кленовой) и на Итальянской улице с 12:00 до 20:00.

С 12:00 6 августа до 01:00 7 августа нельзя будет проехать по 8-й и 9-й линиям Васильевского острова на участке от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка, по 6-й и 7-й линиям от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта и по 4-й и 5-й линиям.

Съёмки также пройдут в Академическом и Днепропетровском переулках с 07:00 до 9:00 6 августа.

Ранее Дептранс Москвы предупредил водителей об ограничениях для транспорта из-за велогонки 30 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить