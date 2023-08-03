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В Петербурге появился сервис по поиску мест в детсадах

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В Санкт-Петербурге запустили новый сервис по поиску свободных мест в детских садах.
В Петербурге появился сервис по поиску мест в детсадах
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Разработчики мини-приложения «Я здесь живу» в социальной сети «ВКонтакте» добавили функцию поиска мест в городских дошкольных учреждениях для петербуржцев, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Сервис «Детские сады» предлагает на выбор более полутора тысяч вариантов по всему городу.

«Кроме того, здесь же можно построить маршрут до учреждения», — уточнили в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.

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