Мантуров: продукция из России на сегодняшний день представлена в 78 странах

Российское торговое представительство сейчас существует в 78 странах, за 2023 год открыто пять новых точек.

Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече российского лидера Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, пишет ТАСС.

По его словам, пять новых точек было открыто в этом году на территории Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и на Ближнем Востоке.

Ранее Мантуров заявил, что российской промышленности удалось пройти фазу острого давления практически без потерь.