Мантуров: продукция из России на сегодняшний день представлена в 78 странах
- РИА Новости
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Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече российского лидера Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, пишет ТАСС.
По его словам, пять новых точек было открыто в этом году на территории Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и на Ближнем Востоке.
Ранее Мантуров заявил, что российской промышленности удалось пройти фазу острого давления практически без потерь.