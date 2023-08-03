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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

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Запорожская АЭС сообщила, что на станции прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — цитирует заявление станции ТАСС.

Уточняется, что в составе миссии четыре инспектора. Они должны будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

Ранее сотрудники МЧС России провели работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на объекте.

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