На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

Запорожская АЭС сообщила, что на станции прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — цитирует заявление станции ТАСС.

Уточняется, что в составе миссии четыре инспектора. Они должны будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

Ранее сотрудники МЧС России провели работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на объекте.