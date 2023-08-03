На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
- AFP
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«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — цитирует заявление станции ТАСС.
Уточняется, что в составе миссии четыре инспектора. Они должны будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.
Ранее сотрудники МЧС России провели работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на объекте.