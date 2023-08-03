Мантуров: промышленности России удалось пройти фазу острого давления почти без потерь
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Соответствующее заявление он сделал во время встречи президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.
«В целом нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», — цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что в обрабатывающей промышленности уже есть потенциальное опережение запланированных цифр.
Ранее Путин рассказал о работе российского правительства над повышением производительности труда.