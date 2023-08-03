Мантуров: промышленности России удалось пройти фазу острого давления почти без потерь

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

«В целом нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что в обрабатывающей промышленности уже есть потенциальное опережение запланированных цифр.

Ранее Путин рассказал о работе российского правительства над повышением производительности труда.