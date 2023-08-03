На Московском урбанфоруме 23 августа состоится «Бал влюблённых»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в мероприятии смогут принять участие пары, состоящие в официальном браке.
По её словам, 150 семейных пар исполнят свадебный вальс.
При этом за час до мероприятия для всех желающих организуют мастер-класс по вальсу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский урбанистический форум станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов России. Запланирована деловая программа, а также культурные и спортивные мероприятия.