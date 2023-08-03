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В Свердловской области число вакансий для школьных учителей выросло на 18% в июле

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По данным сервиса «Зарплата.ру», в Свердловской области в июле на 18% выросло количество вакансий для школьных педагогов. Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики и русского языка.
В Свердловской области число вакансий для школьных учителей выросло на 18% в июле
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает URA.RU.

При этом количество резюме педагогов в июле снизилось на 28% в сравнении с первым месяцем лета.

Учителям предлагают зарплаты в диапазоне от 15 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы.

Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики, русского языка, литературы и английского языка, а также педагоги начальных классов — доля совокупного числа таких предложений составляет 54%.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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