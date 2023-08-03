Путин рассказал о работе кабмина над повышением производительности труда
Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
«Сейчас правительство предпринимает попытки, и небезуспешные попытки, создать систему повышения производительности труда», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, повышение производительности труда является принципиальным вопросом.
Ранее НСН сообщала, что на создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций.