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Путин рассказал о работе кабмина над повышением производительности труда

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Президент России Владимир Путин рассказал о работе российского правительства над повышением производительности труда.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Сейчас правительство предпринимает попытки, и небезуспешные попытки, создать систему повышения производительности труда», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, повышение производительности труда является принципиальным вопросом.

Ранее НСН сообщала, что на создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций.

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