Путин заявил, что отрасль деревообработки в России чуть просела
Об этом он сказал в ходе встречи с руководством предприятий обрабатывающей промышленности.
«Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела», — заявил президент.
Он назвал главной проблемой деревообработки логистику.
Также российский лидер призвал подставить плечо тем, кто занимается данным видом деятельности.
Ранее Путин рассказал о работе российского правительства над повышением производительности труда.