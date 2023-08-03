Российский президент Владимир Путин заявил, что отрасль деревообработки в России чуть просела.

Об этом он сказал в ходе встречи с руководством предприятий обрабатывающей промышленности.

«Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела», — заявил президент.

Он назвал главной проблемой деревообработки логистику.

Также российский лидер призвал подставить плечо тем, кто занимается данным видом деятельности.

Ранее Путин рассказал о работе российского правительства над повышением производительности труда.