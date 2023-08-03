Специалисты изучили спрос на продукты в онлайн-заказах россиян в июне и июле
Об этом пишет «Газета.Ru».
Самые популярные овощи в онлайн-заказах — томаты черри, огурцы, картофель и лук, а фрукты — бананы, нектарины, абрикосы и авокадо. Также черешня, голубика и клубника стали самыми популярными ягодами у россиян.
В утреннее время покупатели чаще всего заказывали молоко, яйца, йогурты, глазированные сырки, а также слоёную выпечку с начинкой, хлеб, огурцы, сэндвичи и роллы.
В вечерних заказах преобладали чипсы, изделия из шоколада, газированные напитки.
Чаще всего сервисами доставки пользовались жители Нижнего Новгорода, Самары и Волгограда, а также Москвы, Краснодара и Новосибирска.
Ранее аналитики банка «Русский стандарт Онлайн» исследовали покупательскую активность россиян весной 2023 года, проанализировав кассовые чеки в мобильном банке, и выявили 100 самых популярных среди жителей страны товаров.