В МВД проверят действия полицейского в инциденте с женщиной с тату «Азова»

Министерство внутренних дел (МВД) России назначило проверку инцидента с полицейским, который не принял меры по пресечению правонарушения в отношении женщины с тату «Азова»* в подмосковной электричке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть на железнодорожной станции Дмитров поступила информация о женщине в электричке с тату с изображением запрещённой символики.

Уточняется, что прибывший на место полицейский проверил документы женщины, установил, что в отношении неё возбуждено уголовное дело «за неоднократное публичное демонстрирование нанесённых на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены» по статье 282.4 УК (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование. — RT) России, но не предпринял никаких дальнейших действий.

В пресс-службе МВД отметили, что руководство УТ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) назначило проверку инцидента.

«По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.

Также Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — RT) за татуировки с изображением нацистской символики.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.