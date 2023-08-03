В МВД проверят действия полицейского в инциденте с женщиной с тату «Азова»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть на железнодорожной станции Дмитров поступила информация о женщине в электричке с тату с изображением запрещённой символики.
Уточняется, что прибывший на место полицейский проверил документы женщины, установил, что в отношении неё возбуждено уголовное дело «за неоднократное публичное демонстрирование нанесённых на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены» по статье 282.4 УК (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование. — RT) России, но не предпринял никаких дальнейших действий.
В пресс-службе МВД отметили, что руководство УТ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) назначило проверку инцидента.
«По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.
Также Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — RT) за татуировки с изображением нацистской символики.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.