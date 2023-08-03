Работодатели рассказали, почему умалчивают о зарплатном диапазоне на собеседовании
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Только 41% работодателей упоминают «вилку» (максимальный или минимальный уровень заработной платы) на собеседовании. 31% заявил, что это зависит от должности, на которую претендует кандидат, а 28% вначале выясняют у него желаемый уровень дохода.
Чаще всего работодатели не указывают диапазон заработной платы, так как рассматривают специалистов разного уровня (47%). Ещё 35% респондентов таким образом анализируют текущие зарплатные ожидания на рынке.
Также 15% работодателей признались, что не хотят платить больше, чем кандидат себя оценивает.
При этом, больше половины респондентов (52%) готовы повысить зарплатное предложение, если кандидат попросит выше указанной суммы. 69% работодателей заявили, что готовы увеличить зарплатное предложение кандидату, который обладает уникальными навыками или опытом работы.
Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.