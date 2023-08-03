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Работодатели рассказали, почему умалчивают о зарплатном диапазоне на собеседовании

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Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, в каких случаях работодатели не сообщают кандидату на собеседовании верхний порог зарплаты и кому в конечном итоге готовы платить больше.
Работодатели рассказали, почему умалчивают о зарплатном диапазоне на собеседовании
  • Gettyimages.ru
  • © Zia Soleil

Об этом пишет «Газета.Ru».

Только 41% работодателей упоминают «вилку» (максимальный или минимальный уровень заработной платы) на собеседовании. 31% заявил, что это зависит от должности, на которую претендует кандидат, а 28% вначале выясняют у него желаемый уровень дохода.

Чаще всего работодатели не указывают диапазон заработной платы, так как рассматривают специалистов разного уровня (47%). Ещё 35% респондентов таким образом анализируют текущие зарплатные ожидания на рынке.

Также 15% работодателей признались, что не хотят платить больше, чем кандидат себя оценивает.

При этом, больше половины респондентов (52%) готовы повысить зарплатное предложение, если кандидат попросит выше указанной суммы. 69% работодателей заявили, что готовы увеличить зарплатное предложение кандидату, который обладает уникальными навыками или опытом работы.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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