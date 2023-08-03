Пресс-секретарь президента России Песков назвал Путина своим главным учителем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина своим главным учителем.

Заявление Пескова приводит «Мастерская новых медиа». 2 августа он выступил на форуме «Территория смыслов».

«Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что имеет в виду переговоры, которые Путин проводит, а также то, как президент отстаивает свою точку зрения. По его словам, это не всегда становится публичным.

Также представитель Кремля привёл в пример то, как Путин убеждает собеседников и как вынужден говорить кому-то не очень приятные вещи. По словам Пескова, всё это для него является бесценным опытом.

Ранее Песков заявил, что чиновникам надо отказаться от птичьего языка с канцеляризмами и всегда использовать простой русский язык.