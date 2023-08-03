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Косметолог Хайидмурадова посоветовала подбирать средства ухода за лицом с учётом типа кожи

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Врач-дерматокосметолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт Ширин Хайидмурадова назвала самые распространённые ошибки в домашнем уходе за кожей, которые могут навредить ей либо привести к преждевременному старению.
Косметолог Хайидмурадова посоветовала подбирать средства ухода за лицом с учётом типа кожи
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Первая ошибка — отсутствие этапа очищения. Это ведёт к нарушению микрофлоры и снижению защитных функций кожи, сообщила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Косметолог отметила, что уходовые средства следует подбирать в соответствии с типом кожи.

Чтобы сопротивляться негативным воздействиям окружающей среды, таким как ветер, сухой воздух, перепады температур, коже необходимо увлажнение, подчеркнула Хайидмурадова.

Она также посоветовала не злоупотреблять скрабами, а в летние месяцы не пренебрегать косметикой с SPF-защитой, чтобы защитить кожу от преждевременного старения.

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