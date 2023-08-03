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Песков заявил о выходе России из кризиса и наличии перспектив быстрого развития

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о выходе России из кризиса и наличии перспектив быстрого развития.
Песков заявил о выходе России из кризиса и наличии перспектив быстрого развития
  • РИА Новости

Об этом он сказал на лекции форума «Территория смыслов». Его высказывания опубликованы в Telegram «Мастерской новых медиа».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие», — указал Песков.

Он отметил, что это является уникальной ситуации и ещё предстоит проанализировать то, откуда у России и российского народа взялись такие силы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

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