Транспортная группа FESCO готова возить автомобили Lada в Африку
По его словам, АвтоВАЗу необходимо найти свой рынок и своего потребителя.
Он выразил мнение, что компания справится с данной задачей.
«Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твёрдого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки», — цитирует РИА Новости Северилова.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.
Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.