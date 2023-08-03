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Транспортная группа FESCO готова возить автомобили Lada в Африку

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Транспортная группа FESCO готова закупить автовозы для перевозки автомобилей Lada в Африку при наличии заказа, сообщает глава совета директоров группы Андрей Северилов.

По его словам, АвтоВАЗу необходимо найти свой рынок и своего потребителя.

Он выразил мнение, что компания справится с данной задачей.

«Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твёрдого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки», — цитирует РИА Новости Северилова.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ принял решение увеличить объём производства самых бюджетных модификаций Lada.

Также стало известно, что инвестпрограмма АвтоВАЗа составит несколько десятков миллиардов в 2023 году.

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