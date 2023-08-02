Врач Артемьева призвала не принимать прохладный душ в жару
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В беседе с сайтом «Москва 24» Артемьева посоветовала включать кондиционер на непродолжительное время и в деликатном режиме.
По словам врача, нельзя назвать оптимальным способом холодный душ, особенно если человек никогда не закалялся или у него ослаблен иммунитет.
«Многие в это время года стремятся на природу, поплавать на сапбордах или байдарках. Но если человек не привык к сильным нагрузкам, то переутомление тоже может снизить иммунитет и сделать организм подверженным инфекциям», — считает Артемьева.
Она рекомендовала принимать тёплый душ, носить лёгкую одежду, сбалансированно питаться и пить больше жидкости.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.