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МВД: пострадавших после угроз пациента пневматическим оружием в поликлинике в Москве нет

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Главное управление МВД по Москве сообщило, что пострадавших после инцидента с пациентом, угрожавшим пневматическим оружием в столичной поликлинике, нет.
МВД: пострадавших после угроз пациента пневматическим оружием в поликлинике в Москве нет
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.

Отмечается, что в 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина во время конфликта с медработниками начал угрожать пневматическим пистолетом. 

При этом выстрелов он не производил.

По данным главка, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике.

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