МВД: пострадавших после угроз пациента пневматическим оружием в поликлинике в Москве нет
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.
Отмечается, что в 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина во время конфликта с медработниками начал угрожать пневматическим пистолетом.
При этом выстрелов он не производил.
По данным главка, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике.