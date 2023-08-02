МВД: пострадавших после угроз пациента пневматическим оружием в поликлинике в Москве нет

Главное управление МВД по Москве сообщило, что пострадавших после инцидента с пациентом, угрожавшим пневматическим оружием в столичной поликлинике, нет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления.

Отмечается, что в 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина во время конфликта с медработниками начал угрожать пневматическим пистолетом.

При этом выстрелов он не производил.

По данным главка, задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике.