Исследование: одинокими чувствуют себя 6% россиян

Согласно новому исследованию, одинокими чувствуют себя 6% россиян. Ещё треть респондентов утверждают, что ощущают одиночество непостоянно, но часто.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как рассказали 12% опрошенных, они чувствуют себя одиноко очень редко, и это зависит скорее от настроения и душевного состояния.

Остальным участникам исследования одиночество не знакомо. По словам 20% россиян, у них много родных и друзей, а сама жизнь очень насыщенная.

По словам 26% опрошенных, порой они даже устают от чрезмерного общения.

Опрос проведён в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками стали 6,3 тыс. пользователей.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (32%) боятся остаться в одиночестве.