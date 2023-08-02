Узнать больше

Исследование: одинокими чувствуют себя 6% россиян

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, одинокими чувствуют себя 6% россиян. Ещё треть респондентов утверждают, что ощущают одиночество непостоянно, но часто.
Исследование: одинокими чувствуют себя 6% россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как рассказали 12% опрошенных, они чувствуют себя одиноко очень редко, и это зависит скорее от настроения и душевного состояния.

Остальным участникам исследования одиночество не знакомо. По словам 20% россиян, у них много родных и друзей, а сама жизнь очень насыщенная.

По словам 26% опрошенных, порой они даже устают от чрезмерного общения.

Опрос проведён в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками стали 6,3 тыс. пользователей.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (32%) боятся остаться в одиночестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить