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Психолог Манина назвала важным умение говорить «нет»

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Клинический психолог Мария Манина дала советы по выстраиванию личных границ. По её словам, не стоит ориентироваться на мнение окружающих и забывать о собственных потребностях.
Психолог Манина назвала важным умение говорить «нет»
  • Gettyimages.ru

«Поставьте себя на первое место и уделите время и внимание личным нуждам. К тому же, когда вы начинаете уважать и заботиться о себе, становится проще определить степень дозволенности другим людям», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, не менее важно умение отвечать на критику и говорить «нет».

«Помните, что вы имеете полное право отказаться от того, что не соответствует вашим ценностям или вредит вашему благополучию. Не бойтесь выражать своё «я», даже если это вызывает дискомфорт», — отметила Манина.

Как советует эксперт, можно выслушать точку зрения оппонента, но при этом быть готовым отстоять свои границы.

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