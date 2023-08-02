Школьные и публичные библиотеки России подключат к единой цифровой платформе с 1 сентября

Российские школьные и публичные библиотеки будут подключены к единой цифровой платформе на базе приложения «Литрес: школа» с 1 сентября.

Об этом рассказал министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев во время совещания российского президента Владимира Путина с правительством.

По его словам, любой школьник может прийти в библиотеку, получить логин и пароль, а затем установить приложение «Литрес: школа». Таким образом он получит доступ к цифровым копиям той художественной литературы, которая будет представлена в бумажном виде.

Шадаев добавил, что ученики получат доступ к произведениям классиков, которые есть в приложении.

Ранее Путин заявил, что выделил денежные средства на книги для библиотек в новых регионах России.