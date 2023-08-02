Жители Нижегородской области совершили 35,8 тысячи донаций крови и её компонентов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Все наши добровольцы — люди с большим сердцем, ведь они совершают свой поступок, не ожидая никакой материальной выгоды. Большая часть доноров — это те, кто регулярно посещают пункты переливания», — заявил главный врач Нижегородского областного центра крови имени Климовой Сергей Чистяков.
В региональной службе крови отметили, что одним из самых социально-значимых показателей работы является регулярность совершения донаций жителями.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.