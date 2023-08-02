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Жители Нижегородской области совершили 35,8 тысячи донаций крови и её компонентов с начала года

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Жители Нижегородской области совершили 35,8 тыс. донаций крови и её компонентов за январь — июль 2023 года. Донорами стали более 16,6 тыс. человек.
Жители Нижегородской области совершили 35,8 тысячи донаций крови и её компонентов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Все наши добровольцы — люди с большим сердцем, ведь они совершают свой поступок, не ожидая никакой материальной выгоды. Большая часть доноров — это те, кто регулярно посещают пункты переливания», — заявил главный врач Нижегородского областного центра крови имени Климовой Сергей Чистяков.

В региональной службе крови отметили, что одним из самых социально-значимых показателей работы является регулярность совершения донаций жителями.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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