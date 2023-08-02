Ракова рассказала о решениях Москвы по поддержке здорового образа жизни на конгрессе Urban Health

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о столичных решениях по поддержке активного и здорового образа жизни в рамках конгресса Urban Health, который начал работу на площадке Московского урбанистического форума.

«Здоровые города, здоровая нация, здоровые люди — это те люди, у которых сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться, а также вовремя и правильно лечиться на ранних стадиях в случае наличия хронических заболеваний», — заявила Ракова.

По её словам, в Москве достраивают миллион квадратных метров новых медицинских мощностей, почти столько же находятся в стадии ремонта.

По новому московскому стандарту реконструировали 100 поликлиник, в таком же количестве поликлиник работы завершатся в ближайшее время.

Также в скором времени стартует второй этап программы капремонта поликлиник, который затронет 140 зданий.

«Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. Это места, где много света, воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую, и, когда вы заходите, это больше напоминает отель. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами», — отметила Ракова.

Также Ракова заявила, что 100 поликлиник столицы введут в эксплуатацию после ремонта в ближайший месяц.