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Психолог Андрияничева посоветовала родителям следить за питанием подростков

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Психолог Майя Андрияничева заявила о важности правильного питания в подростковом возрасте и посоветовала родителям обращать внимание на пищевое поведение детей.
Психолог Андрияничева посоветовала родителям следить за питанием подростков
  • Gettyimages.ru

В беседе с Тульской службой новостей эксперт отметила, что при переедании подростки могут регулярно «заедать» волнение быстрыми углеводами или большим количеством нормальной еды.

«Нередко родители закрывают глаза на то, как питается их ребёнок. Однако я рекомендую наблюдать за этим», — сказала Андрияничева.

По её словам, именно в подростковом возрасте могут сформироваться вредные пищевые привычки, от которых впоследствии будет сложно избавиться самостоятельно.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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