В Солнечногорске открылась вторая смена форума «Территория смыслов»

В Солнечногорске (Московская область) открылась вторая смена всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» под названием «Убеждать».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Уточняется, что форум «Территория смыслов» базируется на платформе «Росмолодёжь.События».

В мастерской управления «Сенеж» участвуют 350 журналистов, блогеров и филологов со всей страны.

Кроме того, в форуме участвуют 50 представителей «Движения первых» в возрасте 14—17 лет.

В рамках смены участники проработают концепты медиапроектов на тему изменений в медиаландшафте страны, а также научатся транслировать миру новые нормы и смыслы.

Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты Первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.