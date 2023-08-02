Глава Башкирии Хабиров рассказал о переговорах с мужчиной, угрожавшим гранатой

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о переговорах с 39-летним мужчиной, который самовольно покинул воинскую часть и угрожал гранатой.

Об этом сообщает ИА «Башкиринформ».

По мнению Хабирова, каждый может оступиться.

«Не нам их (дезертиров. — RT) судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача — чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помогать. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдём», — поделился он.

Он также поблагодарил сотрудников Росгвардии за отличную работу.

Ранее стало известно, что на Нагаевском шоссе в Уфе мужчина угрожает взорвать гранату на заправке ЛУКОЙЛа. Дорога была перекрыта полицией.

Позднее сообщалось, что глава Башкирии Радий Хабиров направился на место переговоров с мужчиной, угрожающим устроить взрыв на заправке на шоссе в Уфе.