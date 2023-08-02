В Ставропольском крае более 31 тысячи семей получили маткапитал на первенца

В Ставропольском крае более 31 тыс. семей получили материнский капитал на первого ребёнка.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения социального фонда в регионе.

С февраля 2023 года материнский капитал выплачивается в размере 586 946 рублей.

При этом семьи получают материнский капитал в размере 775 628 рублей, если первый ребёнок родился до 2020 года, а второй — после 1 января 2020-го.

Ранее в Департаменте социальной защиты населения заявили, что региональным материнским капиталом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались 26 800 женщин за 11 лет.