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В Ставропольском крае более 31 тысячи семей получили маткапитал на первенца

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В Ставропольском крае более 31 тыс. семей получили материнский капитал на первого ребёнка.
В Ставропольском крае более 31 тысячи семей получили маткапитал на первенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу отделения социального фонда в регионе.

С февраля 2023 года материнский капитал выплачивается в размере 586 946 рублей.

При этом семьи получают материнский капитал в размере 775 628 рублей, если первый ребёнок родился до 2020 года, а второй — после 1 января 2020-го.

Ранее в Департаменте социальной защиты населения заявили, что региональным материнским капиталом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались 26 800 женщин за 11 лет.

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