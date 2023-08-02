ФАС России выдала предупреждение главному оператору Пулково за разные цены на услуги

ФАС России выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково — компании «Воздушные ворота Северной столицы» — за разные цены на услуги по техобслуживанию самолётов, обработку грузов и почты для компаний.

«По мнению ФАС России, в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта. Ведомство выдало компании предупреждение», — говорится в сообщении ведомства.

У организации есть три месяца на разработку и согласование с ФАС России единого порядка ценообразования на услуги при обеспечении доступа к инфраструктуре аэропорта и типового договора на эти услуги.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» за нарушение закона «О рекламе».

До этого ФАС подтвердила, что американская компания Apple уплатила штраф в размере 906 млн рублей по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Деньги уже поступили в бюджет Российской Федерации.