Порядка половины москвичей признались, что они никому не дают деньги в долг
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
При этом 22% опрошенных отметили, что дают деньги в долг родственникам, а 20% — друзьям.
Опрос также показал, что 49% респондентов стараются не брать средства в долг, 12% обращаются с такой просьбой к родственникам, 10% — к друзьям.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 48% считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек, причём из них 25% интересуются этим только у близких, а 23% — вообще у всех.