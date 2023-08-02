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Порядка половины москвичей признались, что они никому не дают деньги в долг

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Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что 44% москвичей никому не дают деньги в долг.
Порядка половины москвичей признались, что они никому не дают деньги в долг
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

При этом 22% опрошенных отметили, что дают деньги в долг родственникам, а 20% — друзьям.

Опрос также показал, что 49% респондентов стараются не брать средства в долг, 12% обращаются с такой просьбой к родственникам, 10% — к друзьям.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 48% считают уместным вопрос о том, сколько зарабатывает человек, причём из них 25% интересуются этим только у близких, а 23% — вообще у всех.

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